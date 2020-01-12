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Путин и Конте обсудили ситуацию в Ливии

Премьер-министр Италии высоко оценил российско-турецкие договоренности, достигнутые 8 января в Стамбуле

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в воскресенье телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Ливии. Лидеры обсудили предпринимаемые усилия по урегулированию ливийского кризиса. В этой связи Джузеппе Конте высоко оценил российско-турецкие договоренности, достигнутые 8 января в Стамбуле", - отмечается в сообщении.

"Особо отмечена важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня. Выражена готовность содействовать результативному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии", - сообщили в Кремле.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган после встречи в Стамбуле 8 января призвали все стороны ливийского конфликта остановить боевые действия с полуночи 12 января. Сначала Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в субботу вечером, а позднее в воскресенье и Правительство национального согласия (ПНС) заявили о поддержке этой инициативы и прекращении огня. Между тем, практически сразу после начала перемирия враждующие лагеря начали обвинять друг друга в нарушениях.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар после длившихся с 4 апреля позиционных боев на подступах к главному городу страны 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияИталияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипТани, Абдалла Абдуррахман, ат-Сарадж, ФаизХафтар, ХалифаКонте, Джузеппе
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