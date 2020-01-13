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Министерство инвестиционной политики возродят в Сахалинской области

В области планируют создание авиационного хаба, медицинского кластера, привлечение строительных компаний и многое другое, что требует больших инвестиционных вложений

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 января. /ТАСС/. Власти Сахалинской области приняли решение о создании министерства инвестиционной политики. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе островного правительства.

"В Сахалинской области возобновляет работу ведомство по привлечению инвестиций", - говорится в распространенном сообщении.

Министерство инвестиций существовало в Сахалинской области до конца 2015 года, занималось привлечением средств в рыбоводство, сельское хозяйство, развитие добычи полезных ископаемых, во все крупнейшие проекты региона. Затем по решению Олега Кожемяко, возглавлявшего регион с 2015 по 2018 годы, оно было ликвидировано, его функции передали министерству экономического развития области.

В региональном правительстве сообщили ТАСС, что возрождение министерства потребовалось в связи с реализацией новых масштабных проектов. В области планируют создание авиационного хаба, медицинского кластера с филиалами ведущих клиник России и стран Азии, привлечение крупных строительных компаний и многое другое, что требует больших инвестиционных вложений.

Министерство должно обеспечить развитие несырьевых отраслей, наращивание экспорта сахалинской продукции, привлечение на острова российского и зарубежного крупного бизнеса. Оно будет работать по принципу "одного окна" - не обращаясь в другие структуры, инвесторы смогут получить весь спектр услуг и полное сопровождение специалистов. Кроме того, министерство будет заниматься развитием существующих в области территорий опережающего развития (ТОР) и созданием новых, а также проектами в рамках свободного порта Владивосток (СПВ).

"Губернатор [Сахалинской области Валерий Лимаренко] поставил задачу ежегодно увеличивать валовой региональный продукт не менее чем на 4-6%. Для этого необходимо привлекать российских и зарубежных инвесторов, реализовывать масштабные проекты, формировать благоприятный инвестиционный климат. Упор будет делаться на создание индустриальных парков, формирование новых рынков сбыта в нашей стране и за рубежом, расширение сотрудничества с иностранными инвесторами, в особенности из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Среди несырьевых отраслей экономики планируется развивать строительство, логистику, туризм, лесоперерабатывающий комплекс. Большой экспортный потенциал есть и у сахалинской агропромышленной продукции", - приводятся слова заместителя председателя правительства Сахалинской области Антона Зайцева.

Масштабные преобразования

В конце 2019 года областные власти сообщали, что по инициативе губернатора Лимаренко в регионе началось преобразование структуры правительства. Чтобы исключить дублирование функций, было принято решение о ликвидации нескольких министерств и агентств. Вновь созданные органы исполнительной власти призваны повысить эффективность управления регионом и улучшить качество жизни на островах.

По информации регионального правительства, новая структура не подразумевает увеличения численности штатных единиц. Работа будет выстроена таким образом, чтобы сотрудники справлялись с повышенным объемом задач. Это будут учитывать введенные в регионе в конце 2019 года KPI - ключевые показатели эффективности, от которых теперь зависит доход руководителей органов исполнительной власти.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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