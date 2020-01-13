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Политологи представили рейтинг эффективности депутатов по итогам осенней сессии

Его возглавили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия"), председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия") возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" по итогам осенней сессии. Это следует из материалов исследования политологов Дмитрия Гусева и Алексея Мартынова, которое представлено в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

Рейтинг был составлен по результатам исследований, которые проводились с сентября по декабрь 2019 года. По сравнению с результатами прошлого рейтинга (январь - июль 2019 года) место в тройке лидеров сохранили Крашенинников и Нилов, выбыл из тройки глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ), он опустился в текущем рейтинге на десятое место.

В десятку самых эффективных депутатов по итогам осенней сессии также вошли заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия"), зампред комитета по финансовому рынку Антон Гетта ("Единая Россия"), глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия"), первый замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой ("Единая Россия") и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовалось четыре критерия: результаты народного голосования (возможность депутата мобилизовать сторонников), индекс законотворческой активности депутата, индекс медийности и уровень экспертной оценки его работы в регионе. Председатель Госдумы и лидеры думских фракций не участвовали в рейтинговании, так как имеют "неоспоримые преимущества по сравнению с остальными депутатами", уточнили авторы исследования.

По мнению экспертов, политические партии уже начали кампанию по выборам в Госдуму 2021 года, о чем свидетельствует рост активности депутатов по итогам осенней сессии. "Активность депутатов в интернете выросла: они стали делать больше постов, их посты стали более интересные, выросло количество подписчиков. Их чаще стали цитировать в СМИ, однако общаться в социальных сетях с людьми напрямую пока не получается. Только 52 депутата Госдумы (11,63% от общего числа) ответили в личных сообщениях на вопрос о том, как можно попасть к ним на прием", - отметили авторы исследования.

Политологи считают, что у половины депутатов Госдумы на текущий момент нет шансов на переизбрание в ходе следующих думских выборов. "Наиболее высокая ротация состоится в "Справедливой России" (если попадут в следующий созыв), самая низкая - в "Единой России", - заключили они.

Теги
РоссияИсаев, Андрей КонстантиновичЯровая, Ирина АнатольевнаГаврилов, Сергей АнатольевичКрашенинников, Павел ВладимировичНилов, Ярослав ЕвгеньевичАксаков, Анатолий ГеннадьевичМакаров, Андрей МихайловичСлуцкий, Леонид ЭдуардовичТолстой, Петр ОлеговичГетта, Антон Александрович
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