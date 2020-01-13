Приоритетной работой комитета СФ по законодательству в весеннюю сессию будет новый КоАП

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Работа над новой редакцией Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) и тема информационной безопасности станут приоритетными направлениями для комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству в весеннюю сессию, которая откроется 22 января. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СФ со ссылкой на главу комитета Андрея Клишаса.

"Работа над новым Кодексом РФ об административных правонарушениях и тема информационной безопасности станут основными направлениями деятельности комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству в весеннюю сессию 2020 года", - сказал Клишас.

Сенатор напомнил, что летом 2019 года правительство опубликовало концепцию нового кодекса, подготовленную Министерством юстиции РФ и Министерством экономического развития РФ по поручению премьер-министра. В настоящее время идет работа над этим документом, как ожидается, он может быть принят в этом году, отметил сенатор.

Кроме того, как рассказал Клишас, в марте пройдет семинар-совещание на тему "Информационная прозрачность как основа эффективности функционирования органов государственной власти", в план работы комитета также включено проведение круглого стола, посвященного защите прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации, и совещания по обеспечению функционирования электронной очереди на свиданиях с заключенными. В апреле пройдет семинар-совещание "Мониторинг состояния законодательного обеспечения государственной миграционной политики в 2017-2019 годах.

"Мы также будем заниматься вопросами реализации законодательных предложений по совершенствованию государственной политики в области противодействия коррупции, противодействия экстремистской деятельности, совместно с уполномоченным по правам человека в РФ - совершенствованием уголовной политики и повышением гарантий прав потерпевших", - сказал Клишас.