Рябков обсудил с новым послом Канады развитие конструктивного диалога

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился в понедельник с назначенным послом Канады в Москве Элисон Леклер, в ходе которой обсудил восстановление конструктивного двустороннего диалога. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

На встрече Леклер вручила российскому дипломату копии верительных грамот. "Состоялся обмен мнениями по вопросам нынешнего состояния и перспектив развития российско-канадских отношений в различных областях, - отметили в министерстве. - Сергей Рябков пожелал Элисон Леклер успехов в ее работе в Москве, выразив надежду на восстановление конструктивного диалога между Россией и Канадой на основе взаимного учета интересов".

Леклер с 2009 по 2014 год занимала должность советника-посланника и заместителя постоянного представителя Канады при ООН в Женеве. С 2016 по 2019 год работала в МИД на должности гендиректора департамента Арктики, Евразии и Европы. Была старшим представителем Канады в Арктическом совете.

На должности посла в России Леклер сменила Джона Кера.