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Володин сообщил, что не сможет присутствовать во время доклада Орешкина в Госдуме

Доклад состоится 5 февраля

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник сообщил журналистам, что не сможет присутствовать на заседании палаты 5 февраля во время правительственного часа с участием министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

"С 4 по 7 февраля меня не будет, 4 февраля у меня день рождения", - сказал Володин. При этом спикер подчеркнул, что у него с Орешкиным товарищеские рабочие отношения, призвав не строить домыслов на этот счет.

По словам Володина, если глава Минэкономразвития захочет выступить перед депутатами в присутствии председателя нижней палаты, то он может обратиться с соответствующим письмом и Госдума пойдет ему навстречу.

В конце декабря 2019 года Госдума утвердила график правительственных часов на весеннюю сессию 2020 года. Согласно документу, Орешкин выступит 5 февраля по теме "Национальные цели развития - экономический рост".

Предыдущий правительственный час с участием министра 6 марта 2019 года был прерван спикером палаты, Орешкин выступал с докладом о поддержке малого и среднего предпринимательства. Депутаты начали задавать ему вопросы о реализации нацпроектов, а также о темпах роста экономики и среднесрочных прогнозах экономического развития. После того как министр не смог точно ответить на вопрос о средствах, выделяемых на реализацию нацпроектов и госпрограмм в 2019 году, началась дискуссия, в результате которой возникло предложение перенести правительственный час.

Закрывая осеннюю сессию, Володин также предложил Орешкину объяснить депутатам, почему в нижнюю палату кабмином был внесен плохо подготовленный законопроект о защите капиталовложений, выступив с докладом на эту тему на парламентских слушаниях, намеченных на 20 января.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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