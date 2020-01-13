Путин и Меркель обсудили ход подготовки к международной конференции в Берлине

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону подготовку к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. "Обсуждался ход подготовки к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Путин также проинформировал Ангелу Меркель о московской встрече с участием лидеров сторон конфликта в Ливии.