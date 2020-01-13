Лавров начинает тур по странам Азии с посещения Шри-Ланки

КОЛОМБО, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник посетит с рабочим визитом Шри-Ланку - небольшое островное государство в Индийском океане. Для главы российского дипведомства эта страна имеет особое значение, поскольку именно туда сразу после окончания МГИМО в 1970-х годах он отправился в свою первую заграничную командировку.

Российская делегация вылетела в Коломбо 13 января вечером, к работе она приступит сразу же по прибытии, когда в Москве будет раннее утро. Планируется, что во вторник глава МИД РФ проведет обстоятельные переговоры со своим коллегой из Шри-Ланки Динешем Гунаварденой, будет принят президентом республики Готабаем Раджапаксой и премьер-министром Махиндой Раджапаксой.

Как ожидается, центральными темами на встречах Лаврова с ланкийским руководством станут оценка текущего состояния двусторонних отношений, перспективы продвижения политического диалога, шаги по развитию торгово-экономического сотрудничества и углублению взаимодействия на международных площадках.

Сразу же после окончания рабочей программы российская делегация вылетит из Коломбо в Нью-Дели - второй пункт азиатского турне российского министра.

Шри-Ланка в 1970-х годах

Лавров начинал свою дипломатическую карьеру в качестве секретаря-референта посольства СССР в Шри-Ланке и проработал там четыре года.

В общении с журналистами глава российского дипведомства всегда тепло отзывается о своей первой загранкомандировке, а Шри-Ланка, по его признанию, до сих пор вызывает у него ностальгию. Ведь, как несколько лет назад отметил Лавров в ходе общения со студентами МГИМО, для каждого дипломата первая командировка - это "новый мир".

В октябре 2009 года он вновь приехал в Коломбо, уже как глава МИД РФ. В ходе того рабочего визита у Лаврова состоялся ряд встреч. Кроме того, стороны подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с наркоторговлей.

Ни для кого не секрет, что в студенческие годы Лавров изучал сингальский язык. Однако общаться с руководством Шри-Ланки на официальном языке республики в ходе предстоящего визита у него вряд ли получится. Как признался Лавров в интервью ТАСС, у него не было достаточно практики, чтобы поддерживать сингальский в рабочем состоянии.

Шри-Ланка сейчас

Сегодня Москва и Коломбо поддерживают политический диалог, в том числе на высшем уровне. Президент Шри-Ланки трижды посещал российскую столицу с официальным визитом, а также принимал участие в работе Петербургского международного экономического форума в 2011 году. Кроме того, лидеры двух стран регулярно проводят встречи на полях различных саммитов.

Развивается сотрудничество по линии правоохранительных органов и оборонных ведомств двух стран. Представители Минобороны республики каждый год участвуют в Московской конференции по международной безопасности и в форуме "Армия". Москва также активно взаимодействует с Коломбо в сфере борьбы с терроризмом и оказывает республике гуманитарную помощь.

Стороны также заинтересованы в увеличении двустороннего товарооборота, который составляет около $400 млн, что, по словам главы российского дипведомства, "не соответствует имеющемуся потенциалу". Шри-Ланка активно поставляет в РФ сельскохозяйственное сырье, в первую очередь цейлонский чай. Россия экспортирует в республику продукцию металлургической и химической промышленности, минеральные продукты, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. Руководство республики неоднократно выражало интерес к участию российского бизнеса в крупных промышленных и инфраструктурных проектах на острове.

Для россиян Шри-Ланка остается популярным направлением туризма. И даже несмотря на серию терактов в апреле прошлого года, в результате которой в республике действовал режим чрезвычайной ситуации, только в первой половине 2019 года на острове отдохнуло более 20 тыс. россиян. Росту популярности этого направления способствует и установленное в 2018 году прямое авиасообщение между Россией и Шри-Ланкой. Авиакомпания "Россия" выполняет рейсы по данному направлению два раза в неделю.