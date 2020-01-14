В кабмине против идеи выборов депутатов Москвы и Петербурга только по спискам или смешанно

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала внесенный членом Совета Федерации, бывшим уполномоченным по правам человека в РФ Владимиром Лукиным законопроект об отмене нормы, позволяющей Москве и Санкт-Петербургу избирать парламенты не по смешанной или списочной системе. Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

Согласно действующему законодательству, не менее 25% депутатских мандатов в заксобрании региона распределяются между партийными списками кандидатов пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков, однако это правило не распространяется на парламенты двух городов федерального значения - Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время Мосгордума избирается исключительно по одномандатным округам, а заксобрание Петербурга - по партийным спискам. По мнению Лукина, возможность избегать правила о распределении 25% мандатов между партийными списками была введена в избирательное законодательство без достаточных обоснований.

Как указано в проекте отзыва кабмина, положение о пропорциональной составляющей на выборах в региональные парламенты "предоставляет законодателю субъекта РФ право самостоятельно определять порядок формирования своего законодательного (исполнительного) органа государственной власти, устанавливая либо пропорциональную, либо пропорционально-мажоритарную избирательную систему". "Предлагаемое в законопроекте регулирование в отношении городов федерального значения препятствует обеспечению в полном объеме гарантий избирательных прав граждан и сужает возможности законодателей этих субъектов РФ в выборе и установлении избирательной системы, наиболее соответствующей конкретным местным условиям, особенностям социального и политического развития регионов", - сказано в тексте. В связи с этим правительством данная инициатива не поддерживается.