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Глава Северной Осетии не против прямых выборов руководителя республики

Вячеслав Битаров поддержит жителей региона, если они решат вернуть прямые выборы. Об этом он сообщил на пресс-конференции

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 января. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не против прямых выборов руководителя республики, если такое мнение выскажут жители региона. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Если мы определимся с мнением, что народ требует прямых выборов, то пожалуйста, я не против этого, я уже это говорил. Но самое главное, что сегодня важно для народа для того, чтобы реализовывать какие-то проекты, - это чтобы в республике было спокойно, а не какие-то политические амбиции определенных групп и частных лиц, которые пытаются раскачать ситуацию в республике", - сказал Битаров.

Прямые выборы глав регионов были отменены во всех республиках Северного Кавказа, за исключением Чечни, после того как в апреле 2013 года Владимир Путин подписал закон, наделяющий субъекты федерации правом отменять прямые выборы руководителей.

Руководителей регионов выбирают депутаты из предложенных президентом трех кандидатур.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияЧечня
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