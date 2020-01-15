Лавров: Индия и Бразилия должны быть представлены в СБ ООН в результате его реформы

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Развивающиеся страны недопредствлены в Совете Безопасности ООН, членство в котором вполне заслуживают Индия, Бразилия и представители Африканского континента. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на международной конференции "Диалог Райсина".

"Главным недостатком СБ ООН является недопредставленность развивающихся государств, - отметил он. - Такова наша позиция, которую мы неоднократно озвучивали. Индия и Бразилия абсолютно заслуживают быть представленными в СБ ООН наряду с кандидатом от Африки. Мы убеждены в том, что целью реформирования ООН является обеспечение должного учета интересов развивающихся стран в центральном руководящем органе [Организации] Объединенных Наций".

Глава российского дипведомства подчеркнул, что краеугольным камнем международного права остается Устав ООН, которым следует руководствоваться в решении всех мировых проблем. "Такие универсальные принципы, как суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела, уважение территориальной целостности, разрешение споров мирным путем, должны применяться ко всем и во всех ситуациях, возникающих в мире. Этими принципами необходимо руководствоваться при обсуждении любых вопросов, любых новых идей на мировой арене".