Россия, Иран и Китай в ходе учений отработали обеспечение безопасности судоходства

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Совместные учения ВМС России, Ирана и Китая, которые в декабре проводились в Индийском океане и Оманском заливе, были призваны отработать обеспечение безопасности судоходства в регионе. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на международной конференции "Диалог Райсина".

"Недавно у нас были военные учения с Китаем и Ираном. Учения были нацелены на обеспечение безопасности судоходства в регионе", - сказал он.

Учения ВМС России, Ирана и Китая с 27 по 30 декабря 2019 года проводились в Индийском океане и Оманском заливе под кодовым названием "Пояс морской безопасности". Россия направляла на них отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и спасательного буксира "Виктор Конецкий".

Как заявил заместитель командующего армией Ирана контр-адмирал Хабиболла Сайяри, военно-морские учения Ирана, России и Китая станут не последними маневрами, совместно проведенными тремя странами. При этом он подчеркнул, что речи о создании трехсторонней коалиции не идет.