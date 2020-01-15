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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Памфилова считает, что поправки в Конституцию могут вынести на всенародное обсуждение

Ранее президент Владимир Путин выступил, в частности, с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц и предложил закрепить нормы о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию поправки в Конституцию РФ могут быть вынесены на всенародное обсуждение.

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"Скорее всего, это будет... именно в форме всенародного обсуждения. Надо еще просмотреть все внимательно, изучить, продумать, но, скорее всего, о всенародном обсуждении речь идет", - сказала Памфилова ТАСС в среду.

Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил ТАСС, что Центризбирком готов к проведению голосования граждан по поправкам в Конституцию РФ, если такое решение будет соответствующим образом оформлено.

Президент России в ходе послания Федеральному собранию в среду предложил провести голосование граждан по всему предложенному им пакету конституционных поправок. В частности, глава государства выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, предложил закрепить нормы о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПамфилова, Элла АлександровнаПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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