Полпред президента в Думе: кандидатура Мишустина соответствует юридическим требованиям

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кандидатура главы ФНС Михаила Мишустина на пост главы правительства соответствует юридическим требованиям и критериям. Об этом в четверг заявил полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

"С формальной точкой зрения кандидатура Мишустина Михаила Владимировича, внесенная президентом, соответствует тем требованиям и критериям, которые закреплены федеральным конституционным законом "О правительстве РФ", - сказал Минх, представляя парламентариям кандидатуру Мишустина.

По словам полпреда главы государства, кандидат на должность премьера "хорошо знаком в Госдуме". "Вы знаете, что он активно присутствовал в различных форматах", - обратился он к депутатам.

"Сегодня с утра прошли встречи со всеми фракциями и всеми депутатами Госдумы. Поэтому основные вопросы и общение уже состоялись", - отметил представитель президента.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, на заседании, где рассматривается кандидатура Мишустина, присутствует председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, главы законодательных собраний Москвы и Московской области, руководство российских деловых объединений.