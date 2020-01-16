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Формирование правительства России

Зюганов надеется, что Мишустин справится с задачей формирования кабмина нацинтересов

Лидер КПРФ ожидает, что Мишустин учтет предложения партии при составлении своей программы действий

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании Госдумы в четверг, на котором палата дала согласие президенту на назначение главы ФНС Михаила Мишустина главой кабмина, выразил надежду, что тому удастся сформировать сильное и грамотное правительство национальных интересов.

"Президент принял принципиальное решение, мы давно настаивали на изменении курса и формировании правительства национальных интересов, национального доверия. Я надеюсь, что Михаил Владимирович справится с этой исторической задачей, в противном случае будут перечеркнуты все последние указы и постановления президента, а это приведет к политическому кризису <…> Перед вами стоит крайне трудная задача - сформировать сильный, грамотный кабинет министров, где будет основным критерием профессионализм и ответственность перед страной и избирателями", - обратился он к Мишустину.

Лидер коммунистов отметил, что фракция КПРФ воздержится от голосования. "Мы не можем пока вас поддержать в силу того, что вы не заявили, кто будет в составе [кабмина], какой порядок и какие приоритеты [вашей программы], все это будет в ближайшее время. Но мы не будем голосовать и против, мы воздержимся, посмотрим, какую линию вы выработаете, активно будем способствовать тому, чтобы ваши обещания, сегодня данные Государственной думе, реализовались на практике", - добавил Зюганов.

Политик выразил надежду на то, что Мишустин учтет предложения КПРФ при составлении своей программы действий, и пожелал ему успехов в работе.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичЗюганов, Геннадий АндреевичРоссияКПРФФормирование правительства России
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