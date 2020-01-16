Россия и США провели в Вене переговоры по стратегической стабильности

ВЕНА, 16 января. /ТАСС/. Россия и США провели в четверг в Вене двусторонние межведомственные консультации по вопросам стратегической стабильности. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Россия и США провели сегодня в Вене двусторонние межведомственные консультации по вопросам стратегической стабильности. Национальные делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Кристофер Форд", - написал Ульянов в Twitter.

Последние российско-американские переговоры по стратегической стабильности и контролю над вооружениями прошли в июле 2019 года в Женеве.