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Единороссы предлагают ликвидировать партии за нарушения при возврате зарубежных средств

Один из авторов документа Евгений Марченко отметил, что само иностранное финансирование политических партий уже запрещено законом

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Нарушение правил возврата финансирования, полученного из-за рубежа, может стать основанием для ликвидации политической партии в РФ. Текст соответствующего законопроекта единороссов в четверг размещен в электронной базе Госдумы.

Как отметил в беседе с ТАСС один из авторов документа, депутат Евгений Марченко, само иностранное финансирование политических партий в РФ уже запрещено законом. "Политические партии должны в определенный срок вернуть полученные [из-за рубежа] деньги обратно. Установлен штраф за несвоевременный возврат", - сказал он.

"Мы своим законопроектом сейчас вводим норму, чтобы партия была ликвидирована. Это не только тот случай, когда, например, деньги безналом пришли - это легко отследить, а даже при наличном финансировании", - пояснил парламентарий суть инициативы.

Теги
РоссияМарченко, Евгений Евгеньевич
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