Лавров проведет большую пресс-конференцию по итогам 2019 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров проведет в пятницу большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Мероприятие начнется в 10:00 в пресс-центре центрального здания МИД РФ. Как информировали в дипведомстве, на пресс-конференцию аккредитованы более 300 журналистов, среди которых представители более 50 стран.

Ожидается, что при подведении итогов года Лавров затронет такие важные направления внешнеполитической повестки РФ, как ситуация на Украине, положение дел в Сирии, российско-американский диалог, отношения с европейскими странами. Крайне актуальными темами остаются обострившаяся в начале 2020 года конфронтация Ирана и США, а также усилия международного сообщества по достижению мира в Ливии.

После вступительного слова и.о. министра ответит на вопросы представителей СМИ.

Онлайн-трансляция будет осуществляться на сайте МИД России в разделе "Видео" на русском, английском и французском языках, в социальных сетях Periscope, Facebook, "ВКонтакте".