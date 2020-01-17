Лавров заявил, что российская дипломатия проводит независимый и многовекторный курс

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российская дипломатия проводит определенный президентом страны независимый и многовекторный курс. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Российская дипломатия проводит курс, который определил президент страны. Это курс независимый, многовекторный, - указал глава МИД РФ. - [Россия] прилагает усилия, направленные на деэскалацию международной напряженности, на укрепление правовых, демократических начал межгосударственного общения".

"Конечно же, стараемся содействовать поддержанию глобальной и региональной безопасности во всех измерениях", - добавил он.