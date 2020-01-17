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Формирование нового правительства России

Думе предложили рассмотреть законопроект о зампредседателя Совбеза на следующей неделе

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в документе содержатся важные положения о введении новой должности

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции будет предлагать палате рассмотреть на следующей неделе внесенный президентом России законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. Об этом сообщил в пятницу глава комитета Василий Пискарев.

"В комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поступил законопроект "О внесении изменения в статью 15 федерального закона "О безопасности", - приводит слова парламентария его пресс-служба. "В законопроекте содержатся важные положения о введении новой должности - заместителя председателя Совета безопасности - и об обязанности занимающего этот высокий пост лица сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов", - заявил он.

"Учитывая высокую актуальность документа, комитет будет рекомендовать Совету Госдумы вынести законопроект на рассмотрение палаты уже на следующей неделе", - подчеркнул Пискарев.

На заместителя председателя Совета безопасности РФ в соответствии с внесенным в Госдуму законопроектом распространяется действующая сейчас в отношении членов Совбеза норма о запрете иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

В четверг президент России Владимир Путин своим указом ввел должность заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на эту позицию экс-премьера Дмитрия Медведева.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПискарев, Василий ИвановичФормирование нового правительства России
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