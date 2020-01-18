Первый замглавы Оренбурга подал документы для конкурса на пост мэра

ОРЕНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Первый замглавы Оренбурга Владимир Ильиных подал документы для участия в конкурсе на должность мэра, сообщило в субботу журналистам управление по информационной политике администрации города.

"18 января первый заместитель главы города Оренбурга Владимир Ильиных подал документы на конкурс на должность главы города. Сегодня же пакет документов принес еще один кандидат - Сергей Николаевич Стешин, военный пенсионер, он уже принимал участие в конкурсе в 2018 году", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС секретарь конкурсной комиссии, руководитель аппарата Оренбургского горсовета Игорь Вакушкин, документы подали также руководитель компании "Сервис-электромонтаж" Константин Расейкин и председатель правления садового общества Сергей Столпак. Таким образом уже поступили документы от четырех человек.

В декабре 2019 года мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин покинул по собственному желанию пост, который занимал с 20 декабря 2018 года, а позднее был назначен вице-губернатором Оренбургской области. Сейчас городом временно руководит Ильиных. Новый мэр будет избран по конкурсу, на этот пост могут претендовать граждане РФ старше 21 года, имеющие высшее образование и опыт управленческой работы. Прием заявок начался 13 января и продлится до 23 января включительно.

Собеседование с кандидатами назначено на 30 января, каждому из них предстоит защитить свою пятилетнюю программу развития города. Затем конкурсная комиссия из десяти человек предложит не менее двух кандидатур для назначения. Окончательное решение примут депутаты Оренбурга.