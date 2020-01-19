Богданов: Россия сомневается в возможности прямой встречи Сараджа и Хафтара в Берлине

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов высказал сомнение в том, что в Берлине может состояться двусторонний контакт главы заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и противостоящего ему фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА).

"Это от них зависит, не знаю", - сказал Богданов, отвечая на вопрос, есть ли перспектива такой встречи в Берлине.

Он добавил, что у него "есть сомнение, что они будут общаться между собой". "В Москве, допустим, они отказались общаться между собой, и поэтому мы там играли посредническую роль, - напомнил представитель МИД РФ. - Дипломатия у нас, как это называлось раньше, шаттло-челночная".

Богданов подчеркнул, что в отличии от Турции, Россия общалась и с Хафтаром, и с Сараджем, и со спикером Палаты представителей (парламента) Акилем Салехом Исой, и с руководителем Высшего государственного совета Ливии Халедом аль-Мишри.

"У нас со всеми отложенные контакты, а турецкие наши партнеры общались только с Сараджем и Мишри", - заключил он.

Визит Хафтара в Россию

Конкретные сроки визита в Россию Хафтара пока не определены, сообщил Богданов. "Пока конкретных договоренностей нет. Но в принципе мы же постоянно с ним в контакте, он приезжал неоднократно в Москву, и я думаю, что еще будет приезжать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, согласованы ли сроки такого визита.

Богданов затруднился ответить, возможен ли такой визит до конца января. "Я, честно говоря, не знаю. Потому что нас спрашивали: "Может даже до Берлина?". Но это просто физически невозможно, потому что он уже сейчас здесь, в Берлине", - ответил заместитель главы МИД РФ.

Богданов, предположил, что "понадобятся дополнительные контакты и с ним [Хафтаром], и с другим лагерем". "Так что, я думаю, что будет визит, и будут контакты в Москве", - заключил спецпредставитель президента России.

Перемирие в Ливии

Режим прекращения огня в Ливии соблюдается, хотя есть отдельные нарушения и провокаторы, которые хотят его сорвать. "Есть отдельные нарушения, потому что, к сожалению, есть недисциплинированные элементы, поэтому есть нарушения, но их очень мало, - сказал он. - Наши специалисты, эксперты очень внимательно отслеживают ситуацию на земле, на местности. Мы исходим из того, что пока режим прекращения боевых действий соблюдается за исключением небольших нарушений".

"Есть провокаторы, которые хотят его сорвать, но я думаю, что у серьезных ливийских руководителей хватит воли и возможности соблюдать прекращение огня, налаживать политический диалог, который, как мы считаем, должен носить инклюзивный характер", - добавил Богданов.

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня, который был поддержан основными противниками - Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией.

Необходимость консенсуса

Вопрос о возможности введения в Ливию международных сил под эгидой ООН, как к этому призвал Сарадж, может быть решен только на основе консенсуса. "Думаю, что этот вопрос нужно обсуждать на базе консенсуса, - сказал Богданов. - Не только от Сараджа зависит решение этого вопроса. Мы исходим из того, что даже итоги Берлинской конференции будут обсуждаться в Совете Безопасности ООН и только Совет Безопасности имеет полномочия принимать решения, обязательные для выполнения всеми сторонами".

Как добавил Богданов, Россия исходит из того, что итоговое заявление конференции в Берлине будет утверждено Советом Безопасности ООН.

"Здесь написано: самый последний пункт 55-й "мы доведем решения берлинской конференции до сведения Совета Безопасности ООН для его рассмотрения и призываем представителей генсекретаря ООН [Гасана] Саляме и миссии ООН по Ливии поддержать выполнение обязательств в рамках берлинского процесса", - отметил он. - Имеется в виду, что все положения этой декларации подлежат рассмотрению СБ ООН и в зависимости от итогов этого рассмотрения будут приниматься решения".

Оружейное эмбарго

Решение об оружейном эмбарго в отношении Ливии ранее уже было принято, но в стране все равно достаточно оружия на многие годы конфликта. "Теоретически, конечно, принималось решение (о введении оружейного эмбарго в отношении Ливии - прим. ТАСС) в свое время, сказал Богданов. - Другое дело, что его трудно было выполнять. Я имею в виду, что есть силы, которые не признают ни международное право, ни резолюцию Совета Безопасности ООН. Есть и экстремистские, и террористические организации".

"Много оружия осталось еще с прежних времен, - продолжил Богданов. - Я думаю, что оружия, которое уже есть в Ливии, может хватить на многие годы войны, если не будет политической воли самих ливийцев прекратить военные действия и соблюдать режим прекращения огня, как это было достигнуто на базе российско-турецкой инициативы. Мы исходим из того, что будет развиваться политический процесс, переговоры".

Оружейное эмбарго в отношении Ливии было введено в рамках резолюции Совета Безопасности ООН в 2011 году. Основные стороны ливийского конфликта - Правительство национального согласия и Ливийская национальная армия - регулярно обвиняют друг друга в его нарушении.