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Кризис в Сирии

Постпред России: США и их союзники блокируют предложения по совершенствованию работы ОЗХО

По мнению Александра Шульгина, в организации складывается тупиковая ситуация

ООН, 21 января. /ТАСС/. Вашингтон и его союзники препятствуют реализации инициатив по повышению эффективности работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил в понедельник постпред РФ при данной организации Александр Шульгин в нью-йоркской штаб-квартире ООН.

Он выступил на неформальной встрече Совета Безопасности ООН для обсуждения доклада ОЗХО об инциденте в сирийской Думе. По словам Шульгина, "по части доверия к техсекретариату [ОЗХО] возникают все новые и новые вопросы". "Из очередных материалов, опубликованных в конце 2019 года на портале WikiLeaks, вытекает, что несогласных с официальными выводами в составе МУФС [Миссия по установлению фактов возможного применения химического оружия в Сирии] было, оказывается, не один-два человека, а гораздо больше. Нам-то все время говорили, что это одно-два диссонирующих мнения, а все остальные чуть ли не хором поддержали выводы миссии", - подчеркнул постпред РФ при организации.

"Уже давно многим в ОЗХО стало понятно, что методы работы МУФС надо приводить в соответствие с требованиями КЗХО [Конвенции о запрещении химоружия]: выезжать обязательно на места предполагаемого применения химического оружия, своими силами отбирать образцы и другие вещественные доказательства, строго соблюдать базовое правило обеспечения цепочки сохранности полученного материала, гарантировать географически сбалансированный состав миссии, исключив доминирование в нем одних только экспертов из стран - союзников Вашингтона, - отметил Шульгин. - Но вся беда в том, что эти продиктованные здравым смыслом логичные соображения наталкиваются на категорическое неприятие со стороны группы западных стран во главе с США".

Как пояснил Шульгин, "любые замечания по работе миссии незамедлительно представляются нашими американскими и британскими коллегами как навет, поклеп на самоотверженных профессионалов из МУФС и лично самого гендиректора Фернандо Ариаса". "Под этим же соусом отвергаются и высказываемые целым рядом стран любые предложения по совершенствованию рабочих методов МУФС. В 2017 году ведомая США западная группа устроила обструкцию российско-иранской инициативе на сей счет, заключавшейся в принятии соответствующего решения исполсовета", - подчеркнул он.

Шульгин отметил, что "в организации складывается сейчас явно тупиковая ситуация". "Техсекретариат, окрыленный безусловной поддержкой США и их последователей, делать ничего не собирается. Уповает, видимо, на то, что все само собой рассосется. Нет, не рассосется", - подчеркнул он.

Инцидент в сирийской Думе

Сообщения о применении 7 апреля 2018 года в сирийской Думе химического оружия распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля 2018 года обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.

США, Великобритания и Франция 14 апреля 2018 года без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов и армейские склады. После этого Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в Думе.

Окончательный доклад ОЗХО объемом более 100 страниц, посвященный инциденту в Думе, был распространен среди государств - членов ОЗХО и передан Совету Безопасности ООН 1 марта 2019 года. В нем отмечалось, что в Думе имело место использование токсичного химиката, содержащего хлор, в качестве оружия. При этом в документе утверждалось, что цилиндры с химикатами, найденные на месте инцидента, были сброшены с воздуха. В мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены на месте атаки вручную, а не сброшены с воздуха. Однако данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад.

Теги
СШАСирияРоссияКризис в СирииШульгин, Александр Васильевич
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Кризис в Сирии
Постпред РФ при ОЗХО заявил, что Москва добивается нового заключения об инциденте в Сирии
Цена ошибки как в отношении Думы, так и других историй может иметь чрезвычайно серьезные последствия, считает Александр Шульгин
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