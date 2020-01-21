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Постпреды России и Британии вновь обменялись литературными уколами на встрече СБ ООН

Дипломаты обсудили одного из персонажей "Алисы в Зазеркалье"

ООН, 21 января. /ТАСС/. Постпреды Великобритании и России при ООН Карен Пирс и Василий Небензя на неформальной встрече Совета Безопасности по расследованию предполагаемых химатак в сирийском городе Думе обратились к героям произведения Льюиса Кэрролла. Ранее на Совбезе по Солсбери дипломаты приводили цитаты из книги "Алиса в Стране чудес", сейчас они обсудили одного из персонажей "Алисы в Зазеркалье".

В своем выступлении Пирс отметила, что "некоторые в России очень любят английскую литературу, в особенности - Льюиса Кэролла". "Во время дискуссии по Солсбери часто упоминалась "Алиса в Стране чудес", а сейчас был упомянут Шалтай-Болтай. Когда мы говорим "шалтай-болтай" - в это слово можно вложить любой смысл. Это именно то, что мы сегодня услышали, когда русские стали по-своему трактовать факты, установленные независимой организацией".

"Персонаж Шалтая-Болтая, как известно, сидел на стене и когда он упал, то вся королевская рать не могла его поднять, это в точности то, что случилось с докладом специальной миссии ОЗХО, - парировал постпред России. - Вначале доклад был один, потом была такая "болтанка" и теперь у нас совершенно другой доклад. Это и есть причина сегодняшней дискуссии".

ОЗХО 1 марта 2019 года опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в районе Восточная Гута под Дамасском 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество <...> вероятно, хлор". В документе утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха. Это позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.

Однако в мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя Яна Хендерсона - руководителя группы специалистов ОЗХО. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены на месте атаки вручную, а не сброшены с воздуха. Данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад международной организации.

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