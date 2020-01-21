Путин проведет 21 января несколько встреч в Кремле

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет в Кремле целый ряд встреч, большая часть из них будет носить закрытый характер. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин работает сегодня в Кремле. У него запланирован целый ряд встреч, мы будем информировать вас о тех, которые будут иметь публичный характер", - сказал представитель Кремля. Он отметил при этом, что большая часть встреч во вторник пройдет в рабочем, непубличном режиме.