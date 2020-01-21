{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин проведет 21 января несколько встреч в Кремле

Большая часть из них будет носить закрытый характер

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет в Кремле целый ряд встреч, большая часть из них будет носить закрытый характер. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин работает сегодня в Кремле. У него запланирован целый ряд встреч, мы будем информировать вас о тех, которые будут иметь публичный характер", - сказал представитель Кремля. Он отметил при этом, что большая часть встреч во вторник пройдет в рабочем, непубличном режиме.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Совфед, кабмин, ВС РФ до 22 января представят отзывы к проекту об изменениях в Конституции
Срок предоставления отзывов и замечаний в профильный комитет Госдумы - до 22 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС