Краснов: речи об изменениях после реформы разделения следствия и надзора нет

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Кандидат на должность Генпрокурора РФ Игорь Краснов считает, что речи об изменениях после реформы о разделении следствия и надзора нет.

"Я считаю, что реформа была эффективная, следствие и надзор были разделены. И ни у одного органа нет стольких полномочий - и надзор и следствие", - сказал Краснов, выступая в Совете Федерации во вторник.

Он отметил, что сейчас могут быть разные позиции Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, "но полномочия все регулируются законом". "Поэтому в настоящее время об изменениях речи, мне кажется, нет. А реформа была эффективной", - отметил Краснов.

По его мнению, инструментария Генпрокуратуры в части надзора за следствием достаточно.