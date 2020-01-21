Госдума приняла в I чтении законопроект о введении должности зампредседателя Совбеза РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении президентский законопроект об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.

"Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совета безопасности РФ, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно поправкам в закон "О безопасности", заместитель председателя Совбеза РФ назначается на должность и освобождается от нее президентом. Полномочия зампреда также определяются главой государства. Назначаться на новую должность могут россияне, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

16 января президент Владимир Путин своим указом ввел новую должность - заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева. При этом в документе оговаривается, что соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон "О безопасности". Как в понедельник отметил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев, у парламентариев нет никаких оснований затягивать рассмотрение инициативы.

Совет безопасности РФ - конституционный совещательный орган при президенте России. Его основная задача заключается в формировании и координации государственной политики в области национальной безопасности, подготовке соответствующих решений для главы государства. Правовую основу деятельности Совета безопасности составляют Конституция РФ, федеральный закон "О безопасности", а также положение о Совете безопасности, утвержденное указом президента от 6 мая 2011 года.