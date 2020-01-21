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Предложения по изменениям в Конституции

Комитет Совфеда направил в Думу положительный отзыв на проект о поправке к Конституции

В тексте документе отмечается, что "поправки направлены на усиление демократических начал публичной власти и закрепление дополнительных гарантий реализации прав граждан"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству дал положительный отзыв на внесенный в Думу президентом законопроект о поправке к Конституции. Соответствующий документ направлен во вторник в Госдуму, сообщил глава комитета Андрей Клишас.

"Проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации № 885214-7 "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" поддерживается", - говорится в отзыве комитета на законопроект, имеющемся в распоряжении ТАСС. Как отмечается в тексте, "поправки направлены на усиление демократических начал публичной власти и закрепление дополнительных гарантий реализации прав граждан".

Клишас сообщил журналистам, что намерен 23 января как официальный представитель президента РФ принять участие в пленарном заседании Госдумы, на котором будет рассмотрен в первом чтении президентский законопроект.

Президент России Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции. В него вошли все предложения, озвученные главой государства 15 января в послании Федеральному собранию. В частности, Госдума наделяется полномочиями по утверждению кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров по представлению президента. Назначение руководителей силовых ведомств предлагается осуществлять после консультаций с Советом Федерации. Также вводится новое понятие - сенатор Российской Федерации.

В Основном законе РФ появится новый орган - Государственный совет, который будет формироваться президентом. Кроме того, в Конституции предлагается установить, что решения межгосударственных органов, принятых на основании международных договоров РФ, истолкованных в противоречии с основным законом РФ, не подлежат исполнению Россией.

Поправками предлагается увеличить с 10 до 25 лет срок проживания на территории России для кандидатов на пост главы государства, и запретить им иметь когда-либо гражданство или вид на жительство в другом государстве. При этом оговаривается, что такое требование не будет распространяться на россиян, ранее имевших гражданство государства, которое было принято в состав РФ. Предлагается установить нормы, согласно которым гарантируется МРОТ не ниже величины прожиточного минимума, а также индексация пенсий.

Теги
Клишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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Предложения по изменениям в Конституции
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