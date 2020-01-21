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Формирование правительства России

Собянин считает назначение Хуснуллина вице-премьером оценкой работы стройкомплекса Москвы

Мэр столицы пожелал Хуснуллину успехов в новой должности
Мэр Москвы Сергей Собянин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Назначение заммэра Москвы Марата Хуснуллина на пост заместителя председателя правительства России говорит о высокой оценке работы столичного строительного блока. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

"Марат Хуснуллин сегодня назначен заместителем председателя правительства РФ. Считаю это оценкой работы строительного комплекса Москвы. И, конечно, высокой оценкой работы самого Марата Шакирзяновича. Желаю ему успеха на новом, очень важном поприще", - написал Собянин.

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияХуснуллин, Марат ШакирзяновичФормирование правительства России
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