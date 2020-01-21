Собянин считает назначение Хуснуллина вице-премьером оценкой работы стройкомплекса Москвы

Марат Хуснуллин сегодня назначен заместителем председателя правительства РФ. Считаю это оценкой работы строительного комплекса Москвы. И, конечно, высокой оценкой работы самого Марата Шакирзяновича. Желаю ему успеха на новом, очень важном поприще.