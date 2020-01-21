Эксперты: Минкавказ выполнил свои задачи, теперь перед регионами стоят новые вызовы

Во вторник президент РФ Владимир Путин своим указом упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Министерство экономического развития РФ назначено правопреемником Минкавказа, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений.

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа за почти шесть лет работы выполнило основные политические, юридические и правовые задачи. Новые приоритеты - решение социальных и экономических проблем, реализация нацпроектов - требуют определенных перемен, в связи с чем функции министерства передают Минэкономразвития, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

"[Минкавказ] выполнил задачу - по концентрации финансов в руках ведомства, которое понимало специфические проблемы [Северо-Кавказского федерального округа]. Сейчас у нас другая программа финансирования: по нацпроектам, по субъектам. <…> Есть предельно четкие задачи, в национальных проектах прописаны объекты по всем направлениям, которые только есть, и их надо брать и выполнять. Раньше часть денег проходила через программы по развитию Северного Кавказа, но сейчас идет через национальные проекты, сейчас проектная структура финансирования проектов и объектов", - пояснила ТАСС вице-спикер Госдумы, депутат от Ставропольского края Ольга Тимофеева.

Доцент Московского государственного института культуры, политолог Артур Атаев в свою очередь также отметил, что министерство выполнило ряд целей, которые стояли перед ним. "Были конкретные действия по ряду городов Кавказских Минеральных Вод, по развитию племенного животноводства и так далее", - сказал эксперт ТАСС.

Профессор Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), эксперт РАН и Национального антитеррористического комитета Игорь Добаев также подчеркнул, что "основные задачи, которые ставились перед Минкавказом, решены - юридические, правовые, политические".

"Террористические угрозы локализованы, политические конфликтогенные факторы снижены - по крайней мере до приемлемого уровня. А вот экономические и социальные проблемы остаются под большим вопросом, и настала пора обратить внимание прежде всего на них", - отметил ученый.

Больше экономики

Вице-спикер Госдумы Тимофеева также указала, что ряд проектов, которые начаты Минкавказом, будут успешно продолжены. "Положительная история - они [Минкавказ] одни из тех, кто стоял у истоков закона о курортном сборе. Решение принималось в отношении ряда территорий, не только в отношении Северного Кавказа. Этот закон был принят, он показал свою эффективность, и мы считаем, что его нужно дальше тиражировать на все территории, где есть туристическая сфера", - отметила депутат.

Еще один закон, который был инициирован при поддержке министерства, но пока не принят - так называемый "закон о защите курортов". Тимофеева уточнила, что работа над ним идет около полутора лет, депутаты понимают его значимость и рассчитывают, что документ в итоге будет доработан, "почищен от коррупционных рисков" и принят.

По словам Добаева, госпрограмма развития Северного Кавказа, которую курировал Минкавказ, "скорее всего, будет корректироваться с точки зрения новых задач, которые были озвучены в стратегическом ключе" руководством страны.

"Осталась главная задача - решение внутренних, прежде всего, экономических проблем. Народ живет бедно, диспропорция между регионами огромная, имущественный разрыв между гражданами колоссальный, и как раз это является сегодня самой большой угрозой для национальной безопасности страны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что решили обратить внимание прежде всего на экономику, - убежден Добаев.

Эксперты также выразили уверенность, что госпрограмма развития Северного Кавказа будет продолжена. "Госпрограмма никуда не денется, это один из важнейших государственных приоритетов", - подчеркнул Атаев.

Добаев выразил мнение, что "госпрограмма, скорее всего, будет корректироваться с точки зрения новых задач, которые были озвучены в стратегическом ключе". "Упор будет делаться прежде всего на экономические вопросы - а там, где хорошая экономика, там и хорошее социальное самочувствие людей", - пояснил он.

Кадры решают все

Политолог Атаев уверен, что развитие Северного Кавказа останется для руководства страны "одним из важнейших государственных приоритетов". "Более чем уверен, что значительная часть сотрудников этого министерства будет востребована в Минэкономразвития", - подчеркнул он.

Зампредседателя Общественного совета при Минкавказе, координатор общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" в Северо-Кавказском федеральном округе Николай Сасин также считает, что специалисты Минкавказа передадут свои проекты и наработки тем, кто на федеральном уровне продолжит заниматься развитием СКФО.

По его мнению, на пользу регионам округа пойдет и то, что первым вице-премьером стал бывший советник президента РФ Андрей Белоусов. "Этот человек на самом деле работал с бизнесом, будучи министром экономического развития, он не теоретик, он пришел на эти должности не со школьной скамьи. Он сам все видел, прощупал, думаю, справится со всеми поставленными президентом задачами", - добавил он.

Министерство РФ по делам Северного Кавказа было создано согласно указу главы государства от 12 мая 2014 года. Центральный аппарат ведомства состоял из семи департаментов по основным направлениям деятельности. Минкавказ был федеральным органом исполнительной власти, в задачи которого входили выработка и реализация государственной политики в сфере социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, а также координация деятельности по реализации в регионе государственных программ.