Министром финансов Приморья стала экс-руководитель Минфина Сахалинской области

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Бывший министр финансов Сахалинской области Анна Харченко заняла пост главы Минфина Приморского края, сообщает в среду пресс-служба правительства Приморья.

"В Правительстве Приморья кадровые изменения - руководителем министерства финансов назначена Анна Харченко. Анна Харченко приступила к обязанностям с 21 января 2020 года. Ранее их исполняла Ольга Коваль, которая останется первым заместителем министра финансов", - говорится в сообщении.

В середине января губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко принял отставку Анны Харченко в связи с ее переходом на работу в правительство Приморского края.

Анна Харченко родилась в городе Луцке Волынской области на Украине. Получила два высших образования в Хабаровском крае, одно из них по специальности "Финансы и кредит". Карьеру начинала с налоговой инспекции города Тында Амурской области, в январе 2009 года дошла до должности заместителя министра финансов Амурской области.

В 2016 году Анна Харченко была назначена министром финансов Сахалинской области. Под руководством Харченко был сформирован бюджет островного региона на 2020-2022 годы, определены основные направления и приоритеты бюджетной политики на трехлетний период.