Новым и. о. министра экономики Ингушетии назначена экс-сотрудница московского казначейства

МАГАС, 22 января. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ об освобождении Евгения Макаренко от должности и. о. министра экономики и назначил на этот пост бывшую сотрудницу Управления Федерального казначейства по городу Москве Лиану Плиеву, сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

"Указом главы Ингушетии Евгений Макаренко освобожден от замещаемой должности и. о. министра экономики, промышленности и торговли региона по собственной инициативе. Сегодня с утра Махмуд-Али Калиматов подписал указ о назначении Лианы Плиевой на эту должность", - говорится в сообщении.

Также в должности начальника Госуправления автомобильных дорог утвержден Батыр Хаматханов, который ранее занимал эту должность. Помимо этого, подписан указ о назначении бывшего первого советника мэра Самары на должность первого вице-премьера республики.

"Глава субъекта подписал указ о назначении Владимира Сластенина первым вице-премьером Ингушетии, который до этого работал советником Калиматова. Ранее Сластенин занимал должности руководителя департамента финансов, первого заместителя мэра Самары, а также имеет опыт работы в банковской системе на управляющих должностях", - уточняет пресс-служба.

Плиева является кандидатом экономических наук. До утверждения в новой должности она работала старшим контролером-ревизором контрольно-ревизионного отдела в оборонном комплексе Управления Федерального казначейства по городу Москве, имеет опыт работы на различных должностях в Главном управлении Центрального банка РФ по Ингушетии, а также в постоянном представительстве Ингушетии при президенте РФ.

Макаренко возглавил Минэкономразвития республики в ноябре 2018 года.