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"Единая Россия" предложила кандидатуру Хинштейна на пост главы комитета по информполитике

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" предложила назначить Александра Хинштейна на пост главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщил журналистам руководитель фракции Сергей Неверов.

"Мы эту кандидатуру Александра Евсеевича вносим... Мы сейчас все эти решения провели. Соответственно, сейчас эти решения проведет регламентный комитет", - сказал он.

Пост главы комитета Госдумы по делам национальностей займет представитель "Справедливой России", добавил Неверов.

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссия
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