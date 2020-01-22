В Совфеде изучают опыт ЕС и Китая для разработки законов о борьбе с киберпреступниками

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по законодательному регулированию вопросов кибербезопасности и использования цифровых технологий изучает законы ряда стран ЕС, Индии, Китая, Японии и Южной Кореи с целью разработки законодательных инициатив по борьбе с киберпреступлениями в РФ и о международном сотрудничестве в этой сфере. Об этом говорится в отчете комиссии о работе за 2019 года (есть в распоряжении ТАСС).

"В течение 2019 года временной комиссией собраны следующие материалы: детальный обзор основных направлений развития законодательства о кибербезопасности в странах Евросоюза, таких как Великобритания, Дания, Испания, Франция, Германия, а также в Норвегии, Индии, Китае, Японии и Южной Корее", - говорится в документе.

Ранее первый заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин, который возглавляет комиссию, сообщил ТАСС, что первым документом в комплексе законодательных предложений по данной теме станет законопроект, вводящий в законодательство понятия компьютерной атаки и кибермошенничества.