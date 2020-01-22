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МИД РФ продолжит укреплять позиции G20 в качестве ведущего механизма координации

Россия намерена взаимодействовать с партнерами в решении актуальных задач, связанных с переходом к цифровой экономике, расширением доступа к энергетическим ресурсам, урегулированием торговых разногласий

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Очередное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по обеспечению участия России в Группе двадцати прошло в среду в администрации президента России. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе мероприятия под руководством председателя МВК, представителя (шерпы) президента Российской Федерации в Группе двадцати Светланы Лукаш с участием профильных министерств и ведомств обсужден широкий круг вопросов работы российской стороны в указанном форуме", - информировали в дипведомстве.

"Отмечено, что Россия и далее будет способствовать укреплению позиций Группы двадцати в качестве ведущего координационного механизма на уровне глав государств и правительств, создающего необходимые условия для эффективного функционирования глобальной экономики и реформы ее многосторонних институтов управления, адекватных коллективных ответов на различные вызовы в области устойчивого развития и технологической модернизации с опорой на нормы международного права", - отметили в министерстве.

Как указали в МИД, в ходе встречи был обозначен настрой на тесное взаимодействие России с партнерами по форуму в решении актуальных задач, связанных с переходом к цифровой экономике, расширением доступа к энергетическим ресурсам, снижением антропогенной нагрузки на климат и окружающую среду, урегулированием торговых разногласий, повышением стабильности на макроэкономическом уровне и на финансовых рынках. "Наша страна намерена содействовать принятию эффективных решений по этим направлениям, подкрепляя их собственными предметными инициативами", - подчеркнули в министерстве.

По итогам МВК определен ряд мер, призванных повысить коллегиальность, межведомственную координацию и результативность деятельности России на площадке Группы двадцати, заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Председателем G20 в 2020 году является Саудовская Аравия. Следующий саммит G20 пройдет в Эр-Рияде в ноябре.

Теги
РоссияЛукаш, Светлана Владимировна
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