{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формирование правительства России

Чайка назвал свое назначение полпредом в СКФО неожиданным, но комфортным

Он отметил, что история его рода напрямую связана с Кавказом
Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Юрий Чайка, в среду назначенный полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), считает это назначение "очень неожиданным, но очень комфортным", об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС.

22 января 2020 г. президент РФ Владимир Путин назначил бывшего генпрокурора Юрия Чайку своим полномочным представителем в СКФО. Александр Матовников, который ранее возглавлял представительство в СКФО, назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.

"Это предложение (должности полпреда в СКФО - прим. ТАСС) было очень неожиданным, но очень комфортным. Дело в том, что история моего рода напрямую связана с Кавказом. Я родовой кубанский казак - мой дед служил в конвое наместника Его императорского Величества на Кавказе, сейчас я, пусть и в другой роли, но все-таки возвращаюсь на Кавказ и продолжаю дело моего деда. Считаю, что в этом есть определенная историческая справедливость", - сказал Чайка ТАСС.

О планах на будущее

Он также добавил, что в новой должности намерен строго следить за расходованием средств, особенно в части реализации национальных проектов, и заняться решением проблем безработицы.

"В первую очередь задача, которая была поставлена президентом - это, разумеется, поднять качество жизни людей. Делать это в современных реалиях возможно только при жестком контроле расходования средств, в том числе тех, которые выделяются на нацпроекты. Вся эта сфера на Северном Кавказе в скором времени станет одной из самых передовых в стране, и расходование каждого рубля и каждой копейки будет доступно для контроля каждому гражданину", - сказал ТАСС Чайка.

По его словам, сразу по прибытии в СКФО он намерен начать заниматься вопросам безработицы, в первую очередь среди молодежи, а также "вопросами исправления перекосов социального неравенства, борьбой с коррупцией и клановостью". "Кроме того, особое внимание будет нацелено на восстановление, возможно, нарушенных прав ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году у нас юбилей, 75 лет Победы, и я как полпред в СКФО буду заниматься этой тематикой с особым тщанием", - добавил полпред в СКФО.

Он также отметил, что отношение к Северному Кавказу должно измениться.

"Кавказу давно пора перестать считать себя сложным округом. Кавказ - это благодатный и гостеприимный край со своими национальными и культурными особенностями, которые, безусловно, должны привлекать людей, а ни в коем случае не отпугивать их <…> Я перееду на новое место работы с единственной глобальной целью, которую поставил президент - улучшить качество жизни людей и сделать так, чтобы Северный Кавказ чувствовал себя одной из главных точек России", - заключил новый полпред в СКФО.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияФормирование правительства России
Реклама на ТАСС
МИД РФ продолжит укреплять позиции G20 в качестве ведущего механизма координации
Россия намерена взаимодействовать с партнерами в решении актуальных задач, связанных с переходом к цифровой экономике, расширением доступа к энергетическим ресурсам, урегулированием торговых разногласий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС