Чайка назвал свое назначение полпредом в СКФО неожиданным, но комфортным

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Юрий Чайка, в среду назначенный полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), считает это назначение "очень неожиданным, но очень комфортным", об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС.

22 января 2020 г. президент РФ Владимир Путин назначил бывшего генпрокурора Юрия Чайку своим полномочным представителем в СКФО. Александр Матовников, который ранее возглавлял представительство в СКФО, назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.

"Это предложение (должности полпреда в СКФО - прим. ТАСС) было очень неожиданным, но очень комфортным. Дело в том, что история моего рода напрямую связана с Кавказом. Я родовой кубанский казак - мой дед служил в конвое наместника Его императорского Величества на Кавказе, сейчас я, пусть и в другой роли, но все-таки возвращаюсь на Кавказ и продолжаю дело моего деда. Считаю, что в этом есть определенная историческая справедливость", - сказал Чайка ТАСС.

О планах на будущее

Он также добавил, что в новой должности намерен строго следить за расходованием средств, особенно в части реализации национальных проектов, и заняться решением проблем безработицы.

"В первую очередь задача, которая была поставлена президентом - это, разумеется, поднять качество жизни людей. Делать это в современных реалиях возможно только при жестком контроле расходования средств, в том числе тех, которые выделяются на нацпроекты. Вся эта сфера на Северном Кавказе в скором времени станет одной из самых передовых в стране, и расходование каждого рубля и каждой копейки будет доступно для контроля каждому гражданину", - сказал ТАСС Чайка.

По его словам, сразу по прибытии в СКФО он намерен начать заниматься вопросам безработицы, в первую очередь среди молодежи, а также "вопросами исправления перекосов социального неравенства, борьбой с коррупцией и клановостью". "Кроме того, особое внимание будет нацелено на восстановление, возможно, нарушенных прав ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году у нас юбилей, 75 лет Победы, и я как полпред в СКФО буду заниматься этой тематикой с особым тщанием", - добавил полпред в СКФО.

Он также отметил, что отношение к Северному Кавказу должно измениться.

"Кавказу давно пора перестать считать себя сложным округом. Кавказ - это благодатный и гостеприимный край со своими национальными и культурными особенностями, которые, безусловно, должны привлекать людей, а ни в коем случае не отпугивать их <…> Я перееду на новое место работы с единственной глобальной целью, которую поставил президент - улучшить качество жизни людей и сделать так, чтобы Северный Кавказ чувствовал себя одной из главных точек России", - заключил новый полпред в СКФО.