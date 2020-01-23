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Предложения по изменениям в Конституции

Единороссы направили в рабочую группу вопросы по проведению всероссийского голосования

Депутаты от партии в скором времени встретятся с представителями гражданского общества, чтобы обсудить изменения в Основной закон страны

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Единая Россия" направила в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию РФ ряд вопросов, касающихся в том числе процедуры проведения всероссийского голосования. Об этом сообщил в четверг лидер фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов при обсуждении депутатами в первом чтении проекта поправки в Основной закон, внесенного президентом РФ.

"Мы сегодня слышали ответ на ряд важных вопросов в ходе обсуждения инициативы президента. Кроме того, мы сформулировали также ряд вопросов и направили их в рабочую группу и полномочному представителю президента в Госдуме Гарри Минху", - проинформировал Неверов. Он пояснил, что эти вопросы "касаются в том числе и процедуры всероссийского голосования, и роли и места Госсовета как института власти, главное - вопроса о более императивной норме по отношению к федеральным законам в части индексации социальных выплат, пенсий".

По словам лидера фракции парламентского большинства, депутатам от "Единой России" на предстоящей региональной неделе поставлена задача "провести максимальное количество встреч с представителями гражданского общества, чтобы обсудить изменения в Основной закон, дать разъяснения". "По итогам встреч с нашими гражданами прозвучавшие от них вопросы мы также сформулируем и направим в адрес рабочей группы", - заверил Неверов.

Госдума в четверг приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции, который призван в том числе существенно расширить полномочия парламента, запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, а также ограничить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков. Поправка фиксирует в основном законе и ряд социальных обязательств государства: так, в статье 75 предлагается прописать, что в РФ гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и индексация социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом. Основные тезисы изменений в Конституцию Путин обозначил в своем послании Федеральному собранию 15 января.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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