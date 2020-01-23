Рапота не считает, что изменения в Конституции РФ отразятся на Союзном государстве

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота считает, что будущие изменения в Конституции РФ вряд ли коснутся Союзного государства. Такое мнение он высказал в четверг на встрече в Белорусском институте стратегических исследований.

"Пока я не вижу такой прямой связи. Надо посмотреть, как все будет развиваться. Они все-таки направлены на решение внутренних вопросов", - сказал госсекретарь Союзного государства, слова которого приводит агентство БелТА.

Госдума России приняла в четверг в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции России.