{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Рапота не считает, что изменения в Конституции РФ отразятся на Союзном государстве

Государственный секретарь Союзного государства подчеркнул, что эти изменения направлены на решение внутренних вопросов

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота считает, что будущие изменения в Конституции РФ вряд ли коснутся Союзного государства. Такое мнение он высказал в четверг на встрече в Белорусском институте стратегических исследований.

"Пока я не вижу такой прямой связи. Надо посмотреть, как все будет развиваться. Они все-таки направлены на решение внутренних вопросов", - сказал госсекретарь Союзного государства, слова которого приводит агентство БелТА.

Госдума России приняла в четверг в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции России.

Теги
РоссияРапота, Григорий АлексеевичПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Россия призвала Совет Европы отреагировать на украинский законопроект о дезинформации
Постоянное представительство России при СЕ считает, что эта инициатива направлена на ограничение свободы слова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС