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Лавров 28 января встретится в Москве с главой МИД Южного Судана

На встрече будут обсуждаться состояние и перспективы дальнейших двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 января в Москве обсудит с министром иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана Авут Денг Акуил двустороннее сотрудничество и ключевые вопросы международной и региональной повестки дня. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"27-29 января Москву с рабочим визитом посетит министр иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана, а 28 января состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - отметила дипломат.

По словам Захаровой, на встрече будут обсуждаться состояние и перспективы дальнейшего развития дружественных российско-южносуданских связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.

"Главы внешнеполитических ведомств проведут углубленный обмен мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на предотвращение и разблокирование кризисных ситуаций в Африке, противодействие международному терроризму", - указала она.

Захарова добавила, что на переговорах предполагается рассмотрение ситуации в Южном Судане, где продолжается процесс мирного урегулирования внутреннего военно-политического конфликта.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСуданРоссия
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