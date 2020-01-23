{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Захарова: Россия хотела бы видеть подтверждение на деле слов Помпео о переговорах с Мадуро

Официальный представитель МИД напомнила при этом, что южное командование ВС США проведет совместные учения с ВС Колумбии, а Минфин США объявил о санкциях в отношении 15 венесуэльских самолетов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Слова госсекретаря США Майкла Помпео о возможности переговоров с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро должны быть подтверждены на деле. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На эту тему
Год с "президентом" Гуайдо. Почему оппозиция не смогла добиться смены власти в Венесуэле

"Мы обратили внимание на некоторые изменения риторики представителей администрации США в отношении Венесуэлы. В частности, в заявлении госсекретаря Помпео от 9 января публично подтверждается отказ от применения силы и не исключается возможность переговоров с правительством [Николаса] Мадуро. Это правильные слова, которым хотелось бы, я не могу сказать, что верить, но, по крайней мере, хотелось бы видеть подтверждение их на деле", - сказала она.

"Пока получается наоборот", - добавила Захарова.

Дипломат напомнила, что на днях южное командование ВС США объявило о проведении совместных с вооруженными силами Колумбии учений на территории этой латиноамериканской страны, а Минфин США объявил о санкциях в отношении 15 венесуэльских самолетов.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеЗахарова, Мария ВладимировнаПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Захарова: операции правительственных сил Сирии в Идлибе вызваны вылазками террористов
Количество атак радикальных группировок доходит до 60 инцидентов в сутки, подчеркнула представитель МИД РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС