Захарова: Россия хотела бы видеть подтверждение на деле слов Помпео о переговорах с Мадуро

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Слова госсекретаря США Майкла Помпео о возможности переговоров с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро должны быть подтверждены на деле. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы обратили внимание на некоторые изменения риторики представителей администрации США в отношении Венесуэлы. В частности, в заявлении госсекретаря Помпео от 9 января публично подтверждается отказ от применения силы и не исключается возможность переговоров с правительством [Николаса] Мадуро. Это правильные слова, которым хотелось бы, я не могу сказать, что верить, но, по крайней мере, хотелось бы видеть подтверждение их на деле", - сказала она.

"Пока получается наоборот", - добавила Захарова.

Дипломат напомнила, что на днях южное командование ВС США объявило о проведении совместных с вооруженными силами Колумбии учений на территории этой латиноамериканской страны, а Минфин США объявил о санкциях в отношении 15 венесуэльских самолетов.