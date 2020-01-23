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Захарова опровергла слухи о возможном признании РФ Турецкой Республики Северного Кипра

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва всегда выступала за выработку решения по этому вопросу, которое опирается на соответствующие резолюции СБ ООН

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия выступает за урегулирование кипрской проблемы на основе решений Совета Безопасности ООН и вопреки распространяемым слухам не намерена идти на сделку, связанную с признанием Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Россия всегда придерживалась принципиальной позиции в кипрском урегулировании и выступала за выработку решения, которое опирается на соответствующие резолюции СБ ООН, - отметила дипломат. - Они предусматривают создание двухобщинной, двухзональной федерации, и мы отстаиваем наши подходы на международных площадках, в том числе в пользу сохранения эффективного мандата Вооруженных сил ООН на Кипре".

"Очевидно, что за упомянутыми вбросами, инсинуациями, измышлениями [о признании ТРСК] стоят силы, которые стремятся любой ценой вбить клин в наши отношения с Кипром, потому что параллельно делаются попытки торпедировать российские бизнес-проекты, отлучить региональных партнеров от взаимовыгодного сотрудничества. В общем, нанести прямой вред ткани двусторонних отношений", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель дипведомства выразила надежду, что инициаторы и распространители упомянутых слухов "будут воздерживаться от разжигания розни в Восточном Средиземноморье и на основе норм международного права сосредоточат усилия на обеспечении в этой достаточно хрупкой части мира безопасности и стабильности". По ее словам, вызывает недоумение тот факт, что созданные под эгидой Европейского союза и НАТО многочисленные структуры, призванные бороться с распространением фейковых новостей, предпочитают упорно хранить молчание по поводу публикаций в ряде турецкоязычных СМИ, запустивших утку о возможном признании Россией ТРСК.

Теги
КипрТурцияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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