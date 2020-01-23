Захарова опровергла слухи о возможном признании РФ Турецкой Республики Северного Кипра

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия выступает за урегулирование кипрской проблемы на основе решений Совета Безопасности ООН и вопреки распространяемым слухам не намерена идти на сделку, связанную с признанием Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Россия всегда придерживалась принципиальной позиции в кипрском урегулировании и выступала за выработку решения, которое опирается на соответствующие резолюции СБ ООН, - отметила дипломат. - Они предусматривают создание двухобщинной, двухзональной федерации, и мы отстаиваем наши подходы на международных площадках, в том числе в пользу сохранения эффективного мандата Вооруженных сил ООН на Кипре".

"Очевидно, что за упомянутыми вбросами, инсинуациями, измышлениями [о признании ТРСК] стоят силы, которые стремятся любой ценой вбить клин в наши отношения с Кипром, потому что параллельно делаются попытки торпедировать российские бизнес-проекты, отлучить региональных партнеров от взаимовыгодного сотрудничества. В общем, нанести прямой вред ткани двусторонних отношений", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель дипведомства выразила надежду, что инициаторы и распространители упомянутых слухов "будут воздерживаться от разжигания розни в Восточном Средиземноморье и на основе норм международного права сосредоточат усилия на обеспечении в этой достаточно хрупкой части мира безопасности и стабильности". По ее словам, вызывает недоумение тот факт, что созданные под эгидой Европейского союза и НАТО многочисленные структуры, призванные бороться с распространением фейковых новостей, предпочитают упорно хранить молчание по поводу публикаций в ряде турецкоязычных СМИ, запустивших утку о возможном признании Россией ТРСК.