Рабочая группа по изменениям в Конституции подготовит предложения по голосованию

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Рабочая группа по изменениям в Конституции РФ сформулирует предложения по процедуре проведения всероссийского голосования и представит их президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в пятницу сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в эфире радиостанции "Вести ФМ".
"Рабочая группа вправе формулировать собственные предложения. Мы делим поправки на блоки. Самый большой блок - это то, как будет организовано голосование, - продолжил Клишас. - Для нас очень важно сохранить доверие граждан к этой процедуре, описать понятно все, что связано с процессом голосования, уже предложить людям готовое решение, предложить его президенту, который тоже лично будет смотреть все эти моменты. Президент сказал, что будет несколько встреч с рабочей группой. Мы к этому очень серьезно относимся и готовимся".
По словам Клишаса, граждане примут участие в голосовании, если процедура его проведения "будет понятна, проста и технически доступна". "Наша задача состоит в том, чтобы это голосование прошло для людей максимально удобно. Мы хотим обеспечить максимальное участие всех граждан", - добавил он.
Ранее Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.