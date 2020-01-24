Рабочая группа по изменениям в Конституции подготовит предложения по голосованию

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Рабочая группа по изменениям в Конституции РФ сформулирует предложения по процедуре проведения всероссийского голосования и представит их президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в пятницу сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в эфире радиостанции " Вести ФМ ".

"Рабочая группа вправе формулировать собственные предложения. Мы делим поправки на блоки. Самый большой блок - это то, как будет организовано голосование, - продолжил Клишас. - Для нас очень важно сохранить доверие граждан к этой процедуре, описать понятно все, что связано с процессом голосования, уже предложить людям готовое решение, предложить его президенту, который тоже лично будет смотреть все эти моменты. Президент сказал, что будет несколько встреч с рабочей группой. Мы к этому очень серьезно относимся и готовимся".

По словам Клишаса, граждане примут участие в голосовании, если процедура его проведения "будет понятна, проста и технически доступна". "Наша задача состоит в том, чтобы это голосование прошло для людей максимально удобно. Мы хотим обеспечить максимальное участие всех граждан", - добавил он.