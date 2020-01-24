Лавров и Педерсен обсудили налаживание работы Конституционного комитета Сирии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили в пятницу налаживание устойчивой работы Конституционного комитета Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров в Москве.

"Состоялось подробное рассмотрение всего комплекса вопросов сирийского урегулирования, ситуации внутри Сирии и вокруг нее. В центре обсуждения находились задачи налаживания устойчивой и эффективной работы Конституционного комитета, запущенного 30 октября 2019 г. в Женеве при решающей роли стран - гарантов астанинского формата. В этой связи отмечалась важность продвижения ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН политического процесса, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН и решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", - проинформировали в дипведомстве.

Стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации в Сирии и соседних странах. "Собеседники согласились, что достижение прочной стабильности и безопасности в САР и в регионе в целом возможно только на основе неукоснительно уважения суверенитета и территориальной целостности стран, - указали в министерстве. - Была подчеркнута необходимость активизации всеобъемлющего гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории САР без политизации и дискриминации, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в том числе в интересах создания надлежащих условий для добровольного, безопасного и достойного возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания".