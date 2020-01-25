Политолог сообщил об уходе Владислава Суркова с госслужбы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Помощник президента РФ Владислав Сурков покинул государственную службу. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил российский эксперт, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"В связи со сменой курса на украинском направлении В. Сурков ушел с государственной службы", - говорится в сообщении.

Политолог также добавил, что о дальнейших планах и причинах ухода сам Сурков сообщит позднее.

Кремль пока не сообщал об уходе Суркова с поста помощника президента.