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В Татарстане считают, что при изменении в Конституции надо опираться на предложения Путина

Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин призвал "еще раз внимательно изучить инициативы президента, собрать предложения по их реализации через общественные объединения региона"
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© Диана Самохина/ТАСС

КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин считает, что необходим консервативный подход при обсуждении законопроекта о поправке к Конституции РФ, и прежде всего надо сосредоточиться на предложениях президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в субботу по итогам встречи с представителями Общественной палаты региона.

"Звучат разные мнения по поводу внесения дополнительных изменений, но я считаю, что нам нужно сконцентрироваться именно на предложениях президента, глубоко не расширяя их. Не все в Конституцию запишешь. Конституция - это основа. Мы призываем бережно относиться к Основному закону, объединившему нас и позволившему России занимать ведущие позиции в мире", - цитирует Мухаметшина пресс-служба Госсовета республики.

Он отметил, что "действующая Конституция задала вектор созидания многонациональной и многоконфессиональной России", и призвал "еще раз внимательно изучить инициативы президента, собрать предложения по их реализации через общественные объединения региона".

Общественная палата Татарстана нового созыва намерена организовать в республике широкое обсуждение законопроекта поправки к Конституции РФ и провести встречи с разными аудиториями в больших и малых городах республики.

"Общественная палата состоит из 60 человек - это далеко не все общественники, которые есть на территории Республики Татарстан. Понятно, что в любом случае мы базируемся на территории Казани, это создает некую "казаноцентричность", это, наверное, объяснимо, но с другой стороны, мы будем стараться, чтобы и мнение жителей других больших городов, малых городов, безусловно, сельской местности республики, оно тоже было услышано", - сказал представитель Общественной палаты Татарстана Андрей Большаков.

Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева добавила, что ближайшая такая встреча запланирована в Казанском федеральном университете, принять участие в общественных обсуждениях может любой желающий.

О поправке к Конституции

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.

Предусматривается в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТатарстан
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