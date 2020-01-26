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Песков заявил, что рабочий контакт между Путиным и Зеленским уже установлен

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что обсуждалась встреча двух президентов на форуме памяти жертв Холокоста

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский уже установили рабочий и эффективный контакт. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого приводится на сайте "Вести.ру".

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"Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события", - сказал он.

Песков подчеркнул, что контакт между Путиным и Зеленским не является "ничем сенсационным". "Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс", - добавил представитель Кремля.

Песков также отметил, что обсуждалась встреча двух президентов на форуме памяти жертв Холокоста, но на полях многостороннего мероприятия "отдельную встречу просто физически, к сожалению, организовать невозможно".

В среду помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что от Зеленского, как и от ряда других лидеров, поступал запрос на встречу с Путиным на полях форума в Иерусалиме. Как отмечал Ушаков, с учетом графика, эти встречи, по крайней мере продолжительные, не представлялись возможными, однако предполагалось, что могут состояться отдельные короткие контакты "на ногах".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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