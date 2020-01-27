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Рябков заявил, что Россия ожидает ответа США на предложение о саммите "пятерки" СБ ООН

Ранее с таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вашингтон пока не предоставил официального ответа на предложение президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран - постоянных членов СБ ООН. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Пока нет. Мы исходим из того, что ответ на послание руководителя последует. Когда и как - вопрос к американской стороне", - сказал он.

На прошлой неделе президент РФ, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании по мировым проблемам. По его мнению, страны - основательницы ООН могут и должны подать пример для сохранения мира.

Российский лидер считает, что саммит можно провести в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Он заверил, что Россия готова к такому серьезному разговору и намерена, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам "пятерки". Путин считает важным и символичным проведение встречи в 2020 году, когда отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны и основания ООН.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАВеликобританияРоссияКитайФранцияРябков, Сергей Алексеевич
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