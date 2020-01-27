{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Карачаево-Черкесии начали отбор кандидатов в кадровый резерв главы республики

Победители конкурса смогут занять должности в органах госвласти и на больших предприятиях республики

ЧЕРКЕССК, 27 января. /ТАСС/. Отбор кандидатов для участия в проекте главы Карачаево-Черкесии "Кадровый резерв" начался в понедельник. Победители конкурса смогут занять должности в органах госвласти и на больших предприятиях республики, передает корреспондент ТАСС с торжественного мероприятия в Черкесске.

"Считаю, что в регионе достаточно опытных и грамотных людей, имеющих, в том числе стратегическое, я бы даже сказал, государственное мышление. Именно за такими ребятами будущее нашей республики. В процессе реализации будут приняты исключительные меры для того, чтобы каждый участник мог проявить себя в открытой конкурентной борьбе", - сказал руководитель администрации главы и правительства региона Мурат Озов.

Как отметил начальник дирекции "Кадрового резерва главы КЧР" Ибрагим Тоторкулов, участники, которые пройдут все отборочные этапы, смогут получить работу в госучреждениях. "Проект разработан с целью выявления жителей Карачаево-Черкесской Республики, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, стратегическим мышлением и потенциалом профессионального и личностного развития, для привлечения их на управленческие и иные должности в органах государственной власти КЧР, органах местного самоуправления и на крупных предприятиях республики", - сказал Тоторкулов.

Подобный конкурс в республике проводится впервые. В проекте смогут принять участие жители республики в возрасте от 21 года, имеющие высшее образование. Отбор участников пройдет в три этапа: заочный отбор, который предполагает сбор заявок на сайте конкурса и прохождение онлайн-тестирования. Вторым этапом станет оценка управленческих навыков участников профессионалами, в ходе последнего третьего этапа, который закончится в мае 2020 года, экспертная комиссия оценит проекты по развитию региона, которые подготовили участники.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Матовников остался доволен своей работой на посту полпреда президента в СКФО
Он также позитивно оценил работу взаимодействующих органов власти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС