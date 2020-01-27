В Карачаево-Черкесии начали отбор кандидатов в кадровый резерв главы республики

ЧЕРКЕССК, 27 января. /ТАСС/. Отбор кандидатов для участия в проекте главы Карачаево-Черкесии "Кадровый резерв" начался в понедельник. Победители конкурса смогут занять должности в органах госвласти и на больших предприятиях республики, передает корреспондент ТАСС с торжественного мероприятия в Черкесске.

"Считаю, что в регионе достаточно опытных и грамотных людей, имеющих, в том числе стратегическое, я бы даже сказал, государственное мышление. Именно за такими ребятами будущее нашей республики. В процессе реализации будут приняты исключительные меры для того, чтобы каждый участник мог проявить себя в открытой конкурентной борьбе", - сказал руководитель администрации главы и правительства региона Мурат Озов.

Как отметил начальник дирекции "Кадрового резерва главы КЧР" Ибрагим Тоторкулов, участники, которые пройдут все отборочные этапы, смогут получить работу в госучреждениях. "Проект разработан с целью выявления жителей Карачаево-Черкесской Республики, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, стратегическим мышлением и потенциалом профессионального и личностного развития, для привлечения их на управленческие и иные должности в органах государственной власти КЧР, органах местного самоуправления и на крупных предприятиях республики", - сказал Тоторкулов.

Подобный конкурс в республике проводится впервые. В проекте смогут принять участие жители республики в возрасте от 21 года, имеющие высшее образование. Отбор участников пройдет в три этапа: заочный отбор, который предполагает сбор заявок на сайте конкурса и прохождение онлайн-тестирования. Вторым этапом станет оценка управленческих навыков участников профессионалами, в ходе последнего третьего этапа, который закончится в мае 2020 года, экспертная комиссия оценит проекты по развитию региона, которые подготовили участники.