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Санкции в отношении России

Глава правительства Крыма воспринял с иронией включение в санкционные списки ЕС

Юрий Гоцанюк добавил, что рад оказаться в компании достойных людей, которые способствуют развитию полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что воспринял новость о включении в индивидуальный санкционный список ЕС с иронией.

Как сообщил ранее  ТАСС представитель Совета ЕС, Евросоюз решил добавить в черный список по Украине семерых россиян, ответственных, по мнению сообщества, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.

"С иронией воспринял новость о включении меня в индивидуальный санкционный список ЕС за причастность к выборам в Крыму в сентябре 2019 года. Искренне рад оказаться в компании достойных людей, которые в силу своих возможностей способствуют развитию полуострова, отстаивают интересы жителей Крыма и Севастополя, наши законные права и свободы", - приводятся во вторник в сообщении пресс-службы главы республиканского правительства слова Гоцанюка.

Глава регионального правительства отметил, что не интересуется поездками в страны Евросоюза. "Я и моя семья никогда не связывали свою жизнь и судьбу ни с какой другой страной, кроме нашей исторической родины - России и любимого Крыма", - добавил Гоцанюк, которого цитирует пресс-служба.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в государства ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их банковские активы, если таковые удавалось обнаружить. Кроме того, были приняты ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Москва ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.

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РоссияСанкции в отношении РоссииКрым
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