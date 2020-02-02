Песков рассказал, что визит Нетаньяху в Москву согласовали в течение суток

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Москву, состоявшийся по инициативе израильской стороны, был согласован в течение 24 часов. Президент РФ Владимир Путин с готовностью откликнулся на инициативу о встрече, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в воскресенье в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале " Россия-1 ".

"Заранее он [визит] не обсуждался, и фактически это было за сутки согласовано. Буквально за три дня до визита в течение 24 часов это было согласовано. Была инициатива израильской стороны, и Путин с готовностью откликнулся, тем более что это совпало с оглашением инициативы [президента США Дональда] Трампа по Ближнему Востоку (то, что американцы называют большой сделкой или "сделкой века"). Конечно, получить информацию от первоисточника, в данном случае от израильской стороны, было чрезвычайно важно", - сказал Песков.

Нетаньяху 30 января посетил Москву с краткосрочным рабочим визитом, в ходе которого провел переговоры с Путиным. Источник в израильской делегации сообщал ТАСС, что среди прочего Путин и Нетаньяху обсудили американскую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию и ее влияние на регион, а также события в Сирии.